Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ eteklerinde bulunan Alacahırka Mahallesinde 37 yaşındaki İ.K. arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyordu.

Vadideki dere kenarında alkol aldığı iddia edilen İ. K., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı.

K.'yi kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurdukları halat sistemiyle yaralıyı yukarı çeken ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.K., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı. (DHA)