Dengesini kaybetti, 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Sinop’ta Pazaryeri mevkiinde Kemal (62) isimli bir şahıs, bir arkadaşı ile birlikte deniz kenarında otururken dengesini kaybetti.

Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düşen şahıs, ağır yaralandı. Arkadaşının yardım çağrısı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Zorlu alanda yapılan kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı vatandaş ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.