Dengesini kaybetti, süs havuzuna düştü
Bursa'da alkollü olduğu belirtilen bir kişi, süs havuzuna düştü.
Bursa'da alkollü bir kişi, dengesini kaybedip süs havuzuna düştü.
Olay, 11.30 sıralarında İnegöl merkezinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Selçuk E., dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, adamı sudan çıkararak güvenli alana aldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından adam ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
