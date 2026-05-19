Deniz altında Türk bayrağı açtılar
19.05.2026 10:16
Son Güncelleme: 19.05.2026 10:37
Dalgıçlar, denizin 8 metre altında Türk Bayrağı açtı.
Muğla Fethiye'de dalgıçlar, deniz dibinde Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Kurtuluş mücadelesinin meşalesi 107 yıl önce Samsun'da yakıldı.
Tüm yurtta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor.
8 METRELİK DALIŞ
Fethiye'de bir dalış merkezindeki dalgıçlar Önder Diktaş, Berkay Çetin, Efkan Kardeş ile Bahri Kara, Afkule Manastırı mevkisindeki Türk Hamamı noktasında 8 metreye dalış gerçekleştirdi.
Dalgıçlar su altında Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.
Dalış okulunun iki yıldız eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere, her yıl farklı noktalarda dalış yaparak 19 Mayıs'ı deniz dibinde kutladıklarını söyledi.
Diktaş, 19 Mayıs'ı mavi vatanın derinliklerinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.