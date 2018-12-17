Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında fezleke düzenlendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 17 fezleke daha gönderildi. O fezlekelerden 16'sı HDP milletvekillerine, biri ise Baykal'a ait.
Bir yılı aşkın süredir tedavi gören Deniz Baykal, sağlık durumu nedeniyle henüz Meclis'te yemin edemedi.
Son gelen fezlekelerle birlikte karma komisyona gönderilen fezleke sayısı 312’ye yükseldi.
"FEZLEKE TELİF HAKKINDAN KAYNAKLI"
CHP'den Baykal hakkındaki fezlekeye ilişkin bir açıklama geldi. TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Sayın Deniz Baykal hakkında Meclise gelen fezleke, Halk TV televizyon kanalı yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla, 3 yıl önce yayınlanan bir programa ilişkin telif hakları tartışmasından kaynaklanmaktadır" dedi.