Deniz Baykal uğurlanıyor

84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi.



Cumartesi günü 84 yaşında vefat eden 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci dönem milletvekili, 37'nci Hükümet Maliye Bakanı, 42'nci Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 52'nci Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal'ın cenaze törenine eşi Olcay Baykal, çocukları Aslı Baykal, Ataç Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

"BABAM TÜRKİYE SEVDALISIYDI"

Deniz Baykal için saygı duruşunda bulunulduktan sonra konuşan Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının neredeyse 70 yıllık bir CHP'li olduğunu belirterek, "100 yıllık CHP tarihinin çok uzun bir kesitini bizzat yaşamış bir ulu çınarı uğurluyoruz. Tüm CHP'lilerin ortak bir yönü vardır; bu da vatanseverliktir. Babam Deniz Baykal bir Türkiye sevdalısıydı, bir vatanseverdi. Bu nedenle CHP'de yerini almıştır. Tüm Türkiye sevdalılarına, tüm vatanseverlere sahip çıkılması ve CHP çatısı altında toplanması babamın CHP'ye vasiyetidir" dedi.

"ÜLKEMİZDE HÜRRİYETİ TESİS EDECEĞİZ"

Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in duygularını ifade etmesinin ardından Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasını Deniz Baykal'a ithafen yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum; ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah'tan rahmet, sevgili eşiniz Olcay Baykal Hanımefendiye ve ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Baykal'ın naaşı, TBMM'de düzenlenen töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığında toprağa verilecek.

