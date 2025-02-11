Deniz Baykal'ın ikinci ölüm yıldönümü

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, vefatının ikinci yıldönümünde Ankara'daki kabri başında anıldı. Devlet Mezarlığı'ndaki törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Deniz Baykal'ın ikinci ölüm yıldönümü
SON DAKİKA: Deniz Baykal vefat etti

SON DAKİKA: Deniz Baykal vefat etti

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Eski Genel Başkanı , vefatının ikinci yıldönümünde anılıyor.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Baykal'ın CHP'de iz bırakan bir isim olduğunu vurguladı

Özel, "Ümit ediyorum seneye genel başkanım partiniz bu sefer iktidardadır demek için bir kez daha burada olacağız." ifadelerini kullandı.

Törene Baykal'ın oğlu Ataç Baykal ve CHP'li siyasetçiler de katıldı.

50 yılı aşkın süren siyasi yaşamında parti genel başkanlığından bakanlığa kadar birçok görevde bulunan Baykal, 11 Şubat 2023'te Ankara'da hayatını kaybetmişti.

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