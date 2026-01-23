Deniz Demirtaş'ın "kılıçlı yemin" ihracına iptal kararı
Kılıçlı yemin sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Deniz Demirtaş hakkındaki karar Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Kara Harp Okulundaki Mezuniyet Töreni sonrasında, 5 teğmen ve 3 komutan ordudan "Disipline aykırı eylemleri" gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Şubat ayında ihraç edilmişti.
Dönem birincisinin de aralarında olduğu teğmenler kararı idare mahkemesine taşımışlardı.
21. İdare Mahkemesi Deniz Demirtaş'ın başvurusunu karara bağlayarak, "ayırma" kararını hukuka aykırı buldu.
Karara idarenin itiraz yolu açık.