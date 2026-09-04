Deniz Göktaş hakkında istenen ceza belli oldu

Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret”, “Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” ve "Suçu ve Şuçluyu övme” suçlarından iddianame düzenlendi.

İSTENEN CEZALAR

Göktaş hakkında üç ayrı suçtan 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

"Cumhurbaşkanına Hakaret ve "Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" tutuklanan Göktaş hakkında geçen günlerde tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verilmişti.

Tahliye kararının ardından Göktaş, bu sefer "Basın Yolu ile Suçu ve Suçluyu Övme" suçundan tutuklanmıştı.

“İNANÇLI İNSANI KIRMAK GİBİ BİR AMACIM KESİNLİKLE YOKTUR”

Tutuklanmadan önce verdiği emniyet ifadesinde kendisine atfedilen suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye 'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını ileri sürmüştü.

“Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden bu bölüme ilişkin incindiklerine dair bir şikayet gelmedi.” ifadelerini kullanan Göktaş, gösterisi boyunca birçok konuda konuştuğunu dile getirip şöyle devam etmişti:

“Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. ‘Favori kitabım' diyorum. ‘Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.”

"CUMHURBAŞKANINI AŞAĞILAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunup "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. ‘Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.