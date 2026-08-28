Deniz Göktaş'a tahliye ve yeniden tutuklama

Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası tahliye kararı verildi. Tahliye kararı sonrası SEGBİS ile sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, ''basın yayın yolu ile suçu ve suçluyu övme'' suçlamasıyla yeniden tutuklandı

Göktaş, “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı.

“İNANÇLI İNSANI KIRMAK GİBİ BİR AMACIM KESİNLİKLE YOKTUR”

Tutuklanmadan önce verdiği emniyet ifadesinde kendisine atfedilen suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye 'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını ileri sürmüştü.

“Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden bu bölüme ilişkin incindiklerine dair bir şikayet gelmedi.” ifadelerini kullanan Göktaş, gösterisi boyunca birçok konuda konuştuğunu dile getirip şöyle devam etti:

“Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. ‘Favori kitabım' diyorum. ‘Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.”

"CUMHURBAŞKANINI AŞAĞILAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Göktaş, "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. ‘Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.