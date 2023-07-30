Deniz kaplumbağalarını besleyene 244 bin lira ceza

"İLERİDE YİYECEK BULAMAZ"



Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz kaplumbağalarının beslenmesinin hayvanın doğasına aykırı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. Hayvan yumurta bırakmaya çıkıyor ancak vatandaşlar tarafından ışık tutulup, video çekimi yapılıyor. Bu çok yanlış. Diğer bir durum ise hayvanın elle beslenmesi. Bu hayvanın doğasına aykırı. Hayvanı bu şekilde alıştırırsak, ileride yiyecek bile bulamaz. Bu şekilde onun beslenmesini saptırmış oluyorsunuz. Yiyecek vermediğiniz anda da denizdeki insanlara yanaşıp, zarar verebilir. Yiyecek verildiği için teknelere yanaşmaya başlarsa da zarar görebilir. Hayvan doğasında kendi yiyeceğini kendisi buluyor. Bu şekilde hazıra alıştırıyorsunuz. Bu tür beslemeler, biyolojik olarak hayvanın gelişimine bile zarar verebilir" dedi.