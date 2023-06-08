Deniz kıyısında 2 arkadaşın cesedi bulundu

Ordu'da cansız bedenleri kıyıya vuran iki ceset bulundu.

Altınordu ilçesinde deniz kıyısına bir kişinin cansız bedenini görenler ekiplere polise haber verdi. Dalgıç polisler, cesedi çıkardığı sırada bir kişinin daha cansız bedenini buldu.



İncelemede cesetlerin 20 yaşındaki Göktan Sedat Günaydın ile 19 yaşındaki Muhammet Hekimoğlu'na ait olduğu belirlendi.

