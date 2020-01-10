Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 7'si aktif görevde, 12 askere gözaltı

Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 7’si aktif görevde 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri, ByLock içerikleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan binbaşı, 3’ü ihraç teğmen, 7’si aktif görevde, 1’i emekli astsubay rütbesinde olmak üzere toplam 12 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin tamamı yakalanmıştır” denildi.