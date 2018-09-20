Akdeniz'deki NATO Deniz Özel Kuvvet Komuta Kontrol Elementi görevi, bir yıl süreyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilecek.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında, Akdeniz'de teşkil edilen NATO Deniz Özel Kuvvet Komuta Kontrol Elementi görevinin, bir yıl süreyle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütüleceği bildirildi.



Bu kapsamda, ilgili NATO karargahlarının da katılımıyla TCG Gemlik, TCG Akar ve bir SAT timi ile Akdeniz'de "Deniz Güvenliği Fiili Tatbikatı"nın yapıldığı belirtildi.

