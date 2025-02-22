Deniz otobüsü seferleri iptal edildi

İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin dört seferi daha iptal edildi.

Deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin () resmi internet sitesindeki duyuruya göre, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun bugün 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi, aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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