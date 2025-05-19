Deniz simidi ile girdiği gölde, cansız bedeni bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Altınkum Plajı'nda, Afyonkarahisar'dan gezmek için Eğirdir'e gelen ve mermer ocağında çalıştıkları öğrenilen 8 arkadaştan Mohammad H. (34), piknik yaptıkları sırada serinlemek için Eğirdir Gölü'ne girdi.

Deniz simidiyle göle açılan Mohammad H.'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, boğulma şüphesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı can kurtarma timi ile Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgede sonar destekli arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, su altı taraması yapmak üzere Antalya'dan dalgıç ekipleri de Isparta'ya sevk edildi.

Afganistan uyruklu işçiyi bulmak için gölde arama yapan dalgıçlar, saat 23.30 sıralarında cansız bedenini buldu. Kıyıya çıkartılan Haroon'un cansız bedeni, morga götürüldü.