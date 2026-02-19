Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

Deniz Sinan Demir'in canlı yayında sarf ettiği sözler tepkilere neden olmuştu.

İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir, sosyal medyada açtığı bir canlı yayında kullandığı ifadelerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.