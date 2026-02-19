Deniz Sinan Demir gözaltına alındı
19.02.2026 08:39
Son Güncelleme: 19.02.2026 08:55
Deniz Sinan Demir'in canlı yayında sarf ettiği sözler tepkilere neden olmuştu.
İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir, sosyal medyada açtığı bir canlı yayında kullandığı ifadelerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında sosyal medya platformu üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklamıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verilmişti.
GÖZALTINDA
Sinan, sabah saatlerinde gözaltına alındı.