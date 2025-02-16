Deniz suyu ısındı: Hamsi ve palamut azaldı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi.

Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.



Bu yıl bolca avlanan palamut, sezon sonunda yerini hamsiye bırakırken, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle balık çeşitliliğinde azalma gözlendi.

SEZON ERKEN KAPANIYOR



Rize'de sezonun erken kapanmaya hazırlandığı belirtilirken; tezgahlarda her gün azalan palamut ve hamsi, yerini diğer balıklara bıraktı. Rize'de balık tezgahlarında hamsi, istavrit ve barbun kilosu 150, mezgit 300, tirsinin kilosu 100, levreğin kilosu ise 350 liradan satışa sunuluyor.



Balıkçı Sönmez Birinci, "Sezonumuz çok iyi geçiyor. Hamsiyi, palamudu bitirdik. Hava sıcak olduğu zaman balık ürünleri düşüyor. Ama denizin en güzel balığı başladı." DEDİ.

Deniz suyunun sıcak olduğundan hamsinin bittiğini dile getiren Birinci,. "Yağmur ve kar yağsın, hamsi gelsin diye bekliyoruz. Hamsi var ama dipte. Hava soğuyunca çıkacak." diye konuştu.