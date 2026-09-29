Deniz ulaşımına fırtına engeli. BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO ) bugün gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.



METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün İstanbul, Bursa ve Yalova içib sarı kodlu yapıldı. Rüzgarın, Marmara'da kuvvetli 40-70 km/saat esmesi beklendiği belirtildi.



Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli (21-50 kg/m2), yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.