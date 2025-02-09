Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri var

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerine fırtıne engeli. Bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bugün hangi feribot seferleri yapılamayacak? Bursa-İstanbul arasında feribot seferlerinde iptaller var mı?

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri var

Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.00 ve saat 19.30'daki (Eminönü/Sirkeci)- (Mudanya), saat 19.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun bugünkü saat 13.30 ve saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamamıştı.

İDO'DAN İPTALLER

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 17:35 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 19:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferleri iptal edildi.

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EGE'DE GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı tarife dışında yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, yarın gün içinde sadece Kabatepe'den saat 12.00, 16.00 ve 20.00, Gökçeada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılacağı, diğer tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

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