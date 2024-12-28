Deniz ulaşımına hava muhalefeti: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarılarının ardından deniz ulaşımında iptaller geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki hangi feribot seferleri iptal edildi? Bursa-İstanbul arasında feribot seferleri yapılacak mı?
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, 08.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İDO'DAN İPTALLER
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre;
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 11:35 Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, 12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.
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