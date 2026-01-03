Deniz ulaşımına lodos engeli. İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
03.01.2026 02:17
İHA, AA
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO'nın bazı seferleri iptal edildi.
BUDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı olmak üzere toplam 8 sefer olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İptal edilen seferler şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO'NUN BAZI SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ
İDO'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
07:00 Yalova-Pendik,
07:15 Yalova-Yenikapı,
07:45 Yenikapı-Yalova,
08:00 Pendik-Yalova,
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,
08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy,
09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa,
09:45 Yenikapı-Yalova,
09:45 Yalova-Yenikapı,
10:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,
11:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa,
11:45 Yenikapı-Yalova,
11:45 Yalova-Yenikapı,
12:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy,
19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma