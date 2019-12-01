Deniz ve havada bazı seferler iptal

Marmara'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Adıyaman ve Gaziantep'te de etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 13.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 13.00 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, saat 08.00, 09.30, 10.00 ve 10.30'daki bazı seferler de yapılamadı. 

HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELLİ 

Adıyaman ve Gaziantep'te de yoğun sis etkili oluyor. Adıyaman'da sabahtan bu yana etkisini artıran sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Adıyaman Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Gaziantep'te de sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

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