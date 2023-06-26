Deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta bulundu

Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakaldı.



Habersiz şekilde uyuyan adam şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı.



Sürüklendiği sırada kimse tarafından fark edilmeyen kişi ailesi, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı görmemesi üzerine bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.

4 MİL AÇIKTA BULUNDU



Tesis işletmecisi ve çalışanlar, 2 tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta deniz yatağının üzerinde yardım bekleyen adama ulaştı.



Tekneye alınan kişi daha sonra kıyıya götürüldü.

