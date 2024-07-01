Deniz yatağında uyuyan tatilci 2 mil açıkta bulundu

Edirne'de Saros Körfezi’nde deniz yatağında uyuyan tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta uyurken bulundu.

Deniz yatağında uyuyan tatilci 2 mil açıkta bulundu

için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi,  yatağında uyuyakaldı.

Uyuyan kişi, kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi. Sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.

Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

Deniz yatağında uyuyan tatilci 2 mil açıkta bulundu - 1

2 MİL AÇIKTA UYANDIRILDI

yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı.

Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Bu kişinin açığa sürüklenme ve kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi. Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

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