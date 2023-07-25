Deniz yatağıyla 1,5 kilometre sürüklendi: Jet ski ile kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun-Boğaz mevkiinde devriye görevi yapan Manavgat Belediyesi zabıta ekibinin yanına gelen bir genç, arkadaşının deniz yatağının üzerinde açılarak gözden kaybolduğunu, uyumuş olabileceğini belirterek yardım istedi.



Rüzgarın etkisiyle açılan ve gözle görülmeyen gencin bulunması için zabıta görevlisi ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak yardım isterken, Sahil Güvenlik ekiplerinin geç kalma ihtimali üzerine yakında bulunan su sporları merkezinden yardım istedi.

Su sporları merkezinden 2 jet ski ile çıkan görevliler, 1-1,5 kilometre açıkta deniz yatağının üzerinde rüzgara kapılan genci bularak sahile çıkardı.



''TEŞEKKÜR BİLE ETMEKSİZİN ARKASINI DÖNÜP GİTTİ''



Jet skiden inen ve elinde deniz yatağı bulunan gencin, kendisini kurtaranlara teşekkür bile etmeksizin arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Rüzgarlı havalarda gerek yüzerek gerekse deniz yatağıyla açılmanın tehlikeli olduğuna dikkat çeken Su Sporları Merkezi çalışanlarından Berkay Hasan Demiroğlu şöyle konuştu: ''Zabıta gelip denizde bir kişinin olduğunu söyleyince Akif amcam ve Mustafa ağabey ayrı ayrı jet skilerle aramaya çıktı. Sanırım 1,5 kilometre ileride genci bulup buraya getirdiler. Şahıs, bir teşekkür bile etmeksizin arkasını dönüp gitti.'' NTV’yi sosyal medyadan takip edin