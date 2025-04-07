Deniz Yavuzyılmaz kimdir? CHP Parti Meclisi üyesi olan Deniz Yavuzyılmaz'ın hayatı

CHP Parti Meclisi üyesi olan Deniz Yavuzyılmaz'ın kim olduğu, sosyal medyada siyaset gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?



DENİZ YAVUZYILMAZ KİMDİR?



Deniz Yavuzyılmaz, 15 Haziran 1979’da Zonguldak’ta dünyaya geldi. Baba adı Ömer, anne adı Kadriye’dir. Mesleği Elektrik Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.



Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edindi. Enerji sektöründe uluslararası ölçekte hizmet veren özel sektör kuruluşlarında yöneticilik yaptı.



Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (PS:EUROPE), Sosyal Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) yönetim kurullarında görev aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesidir.



2012 yılında Parti Okulu eğitmenliği, 2015 yılından itibaren Parti Okulu Zonguldak-Bartın Bölge Koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. Parti İçi Eğitim Birimi’nde (PİEB) yer aldı.



27. Dönem’de Zonguldak Milletvekili seçildi. 27. Dönem’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliği, Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliği, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Üyeliği, Bartın Amasra Maden Faciasını Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.



Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı.



Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yavuzyılmaz, evli ve bir çocuk babasıdır.