Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Hürmüz Boğazı açıklaması
01.03.2026 13:47
Güvenlik Seviyesi 3, bir güvenlik olayının tehdidinin yakın olduğu istisnai durumlarda etkinleştiriliyor.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Türk bayraklı gemiler için önemli bir uyarı yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirtildi.
Açıklamada "Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."
ISPS KOD GÜVENLİK SEVİYESİ 3 NEDİR?
Güvenlik Seviyesi 3; kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi bir güvenlik eyleminin muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması durumunda kısa bir süre boyunca en ileri düzeyde ve belirli koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kapattığını açıklamasından sonra bazı ticari gemiler U dönüşüne geçti.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN EKONOMİK ÖNEMİ
Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.
Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.
Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.
Hürmüz Boğazı’nda, İran'ın bu yöndeki tehditlerine rağmen şu ana kadar herhangi bir kapanma yaşanmadı.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.