Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Hürmüz Boğazı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada "Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."

ISPS KOD GÜVENLİK SEVİYESİ 3 NEDİR?

Güvenlik Seviyesi 3; kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi bir güvenlik eyleminin muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması durumunda kısa bir süre boyunca en ileri düzeyde ve belirli koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir.