Denizde 15 Temmuz anması

İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi lideri Ali Uygur, gazetecilere, 15 Temmuz'un unutulmaması için her yıl farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.



O gece yaşananları unutmadıklarını vurgulayan Uygur, "15 Temmuz gecesi hain kalkışmayı duyduğumuz anda Antalya'da ekip olarak harekete geçtik. O gece ilgili kurumların çevresinde nöbet tuttuk, direndik. Bugün de aynı inançla, aynı ruhla burada farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz." diye konuştu.