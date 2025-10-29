Denizde 29 Ekim korteji
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Cumhuriyet’in 102’nci yılına ilişkin denizde kutlama yapıldı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Cumhuriyet’in 102’nci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen deniz kortejine, yelkenlilerden balıkçı teknelerine kadar çok sayıda deniz aracı katıldı.
Teknelere asılan kırmızı-beyaz bayraklar, Mudanya Körfezi’ni süsledi.
Vatandaşlar, sahil boyunca toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla korteje alkışlarla eşlik etti.
- Etiketler :
- Türkiye
- Bursa Mudanya
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı