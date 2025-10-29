Denizde 29 Ekim korteji

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Cumhuriyet’in 102’nci yılına ilişkin denizde kutlama yapıldı.

Denizde 29 Ekim korteji

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Cumhuriyet’in 102’nci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen deniz kortejine, yelkenlilerden balıkçı teknelerine kadar çok sayıda deniz aracı katıldı.

Teknelere asılan kırmızı-beyaz bayraklar, Mudanya Körfezi’ni süsledi.

Vatandaşlar, sahil boyunca toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla korteje alkışlarla eşlik etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...