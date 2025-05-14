Denizde avlanan balıkçılar, İHA buldu
Denizde avlanan balıkçılar, insansız hava aracı (İHA) buldu. İHA'nın üzerinde Rusça yazılar olduğu belirtildi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin lçesinde kıyıdan iki deniz mili açıkta avlanan balıkçılar paraşütü açık kalmış durumda, deniz üzerinde insansız hava aracı (İHA) buldu.
Balıkçılar tarafından tekneye alınarak kıyıya çıkartılan İHA Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
İstanbul'dan gelen bir ekip tarafından teslim alınan İHA incelenmek üzere götürüldü.
RUSÇA YAZILAR OLDUĞU BELİRTİLDİ
İnsansız hava aracının bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi.
İHA'nın üzerinde Rusça yazılar olduğu belirtildi.
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