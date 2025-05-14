Denizde avlanan balıkçılar, İHA buldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin lçesinde kıyıdan iki deniz mili açıkta avlanan balıkçılar paraşütü açık kalmış durumda, deniz üzerinde insansız hava aracı (İHA) buldu.

Balıkçılar tarafından tekneye alınarak kıyıya çıkartılan İHA Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

İstanbul'dan gelen bir ekip tarafından teslim alınan İHA incelenmek üzere götürüldü.