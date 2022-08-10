Denizde bacağına yorgun mermi isabet etti

Rize'de denizde yüzerken bacağına yorgun mermi isabet eden 19 yaşındaki Eylül Ece İslamoğlu taburcu edildi.



Pazar ilçesine bağlı Hamidiye mevkiinde meydana geldi.

Serinlemek için denize giren 19 yaşındaki Ece İslamoğlu bir anda ayağına bir şeyin sert bir şekilde çarptığını fark etti. Ağrıyı hissettiği yerden kan geldiğini fark eden genç kız denizde bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan genç kızın bacağına nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet ettiği ortaya çıkınca hemen ameliyata alındı.



İslamoğlu'nun ayağından çıkarılan mermi çekirdeği incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Tedavisinin ardından taburcu olan 19 yaşındaki Eylül Ece, yaşadıklarını anlattı:



"Bir anda bacağımda ağrı hissetmeye başladım. Bacağıma baktığımda bacağım delinmişti çok fazla kan akıyordu. Mermi kalbime, beynime veya boynuma da gelebilirdi. Zaten mermi 1 santimetre daha gitseydi sakat kalabilirdim."

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