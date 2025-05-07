Denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Antalya'da sahilden yaklaşık 250 metre açıkta, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Sahilinde denize girenler, yaklaşık 250 metre açıkta, üzerinde kıyafetleri olan bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla adrese gelen Deniz Polisi ekibi, hayatını kaybeden kişiyi botlarına alarak Kaleiçi Yat Limanına getirdi.
1-2 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Burada yapılan incelemede, kolunda Rusça yazıların yer aldığı saat olduğu görülen ancak üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, 1-2 gün önce öldüğü değerlendirildi.
Üzerinde kıyafetler olması nedeniyle bir yerden denize düşerek hayatını kaybettiği düşünülen 40-45 yaşlarındaki erkeğin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Deniz
- Polis