Denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Sahilinde denize girenler, yaklaşık 250 metre açıkta, üzerinde kıyafetleri olan bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla adrese gelen Deniz Polisi ekibi, hayatını kaybeden kişiyi botlarına alarak Kaleiçi Yat Limanına getirdi.

1-2 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Burada yapılan incelemede, kolunda Rusça yazıların yer aldığı saat olduğu görülen ancak üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, 1-2 gün önce öldüğü değerlendirildi.

