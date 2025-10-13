Denizde boğulma tehlikeyesi geçirdi: Emekli albay yaşam savaşını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı, hastanede hayatını kaybetti.

Emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı, yüzmek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden görevliler hemen yardıma koştu. Şınanı sudan çıkarılırken, olay yerine sağlık ekibi çağırıldı.

Gelen ambulansla Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Sinan Şınanı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

