Denizde bulundu, sahibi aranıyor: Fiber tekne kamuya geçebilir
Adana'nın Karataş ilçesinde denizde bulunan teknenin sahibi aranıyor. Başvuru yapılmaması halinde teknenin kamuya geçirileceği bildirildi.
Adana'da geçtiğimiz haftalarda Karataş Limanı açığında 30 beygir gücünde fiber tekne bulundu.
Vatandaşlar durumu İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.
TEKNENİN SAHİBİ BULUNAMADI
Karataş Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri teknenin sahibini aradı ancak bulamadı.
KAMUYA GEÇEBİLİR
Karataş Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, başvuru yapılmaması halinde teknenin kamuya geçirileceğini, sahibinin karakola başvurması gerektiğini belirtti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tekne
- Deniz
- Adana