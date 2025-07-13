Denizde can pazarı: Düzce'de facianın eşiğinden dönüldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı köyünde 5 kişilik ailenin çocukları serinlemek için denize girdi.

Bir anda boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını gören ailede denize girip çocuklarını kurtarmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği olaya cankurtaranlarda sevk edildi.

ÜÇ ÇOCUK VE ANNESİ KURTARILDI

Denizden kısa süre içerisinde gelen cankurtaranların müdahalesi ile çocuklar kurtarılıp sahile çıkartıldı. Boğulma tehlikesi atlatan 3 çocuk ve S.Ç. bölgeye gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kontrol edildi.

3 çocuğun ve annelerinin su yuttuğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirledi.