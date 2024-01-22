Denizde can pazarı: Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki ''MV Sicilia'' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.
Gemiden ''acil durum'' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı.
Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.
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