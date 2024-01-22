Denizde can pazarı: Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebat, helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Denizde can pazarı: Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı

'in Erdek ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki ''MV Sicilia'' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.

Denizde can pazarı: Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı - 1

Gemiden ''acil durum'' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Denizde can pazarı: Sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı - 2

Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı.

Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.

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