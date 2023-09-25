Denizde dinamitle balık avlayan 2 kişiye 33 bin 127'şer lira para cezası

Teknede yapılan aramada, denize atılmak üzere hazırlanmış 4 dinamit, 5 fünye ve dalgıç malzemeleri ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.D. ve F.K'ye "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 33 bin 127'şer lira idari para cezası uygulandı.



Ayrıca 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin