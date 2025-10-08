Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde ceset bulundu. Cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi.

Denizde erkek cesedi bulundu
Arşiv

Denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizdeki hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...