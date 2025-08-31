Denizde fenalık geçiren kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Sarıyer Kiraçburnu sahilinde denizde yüzen ismi öğrenilemeyen bir kişi, suda fenalık geçirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkarılan kişiye, sahildeki bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekibi geldi. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.