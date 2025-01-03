İzmir’de denizde kadın cesedi bulundu
İzmir’in Bayraklı ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin 44 yaşındaki Goncagül Duman’a ait olduğu belirlendi. Ceset, morga kaldırıldı.
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.
Turan Sahili'nde denizde ceset görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan cesedin 44 yaşındaki Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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