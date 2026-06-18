Denizde kavgaya üç tutuklama. Bakan Gürlek: Turizm bölgelerinin güvenliği vazgeçilmez önceliğimiz

Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki koyda 16 Haziran'da Hasan S., Gökhan G., Adil M.H. ve Oğulcan Ç. ile Murat A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında zanlıların sopa ve cam şişeyle dövdüğü Murat A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Murat A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan S., Gökhan G. ve Adil M.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Oğulcan Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Başsavcılık, turizm bölgelerinde vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir saldırgan tutuma müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

BAKAN GÜRLEK: HANUTÇULUK FAALİYETLERİNİ YÖNLENDİREN İŞLETMELER YAKIN TAKİPTE

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ; turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının, devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili tavizsiz bir tutum sergilediklerinin altını çizen Bakan Gürlek, Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif bir olayın yaşandığını hatırlattı.

Olaya ilişkin adli sürecin derhal başlatılıp, yürütülen soruşturma kapsamında üç şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir."

Gürlek, bakanlık olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyeceklerini, İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etti.