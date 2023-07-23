Denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesinde serinlemek için denize giren 22 yaşındaki Muharrem Çakır isimli genç, bir anda kayboldu. Yakınlarının denizde arama yaptığı gence ulaşılamayınca dalgıçlara ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.



Hem denizde hem kumsalda yapılan arama çalışmalarında gencin cansız bedenine yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Balık adamlar tarafından yapılan aramada Çakır'ın cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 10 metre ileride bulundu.



Ambulansa alınan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.