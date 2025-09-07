Denizde kaybolan kadın aranıyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 54 yaşındaki kadın 3 gün önce denizde kayboldu.
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, 3 gün önce denizde kaybolan 54 yaşındaki B.D'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
B.G.'nin yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.
