Denizde kaybolan kadın aranıyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 54 yaşındaki kadın 3 gün önce denizde kayboldu.

Denizde kaybolan kadın aranıyor

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, 3 gün önce denizde kaybolan 54 yaşındaki B.D'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

B.G.'nin yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...