Denizde kayboldu sandılar: Sahilde çocukları bulunan aile gözyaşlarına boğuldu

Olay, Karasu ilçesine bağlı Yalı mahallesinde meydana geldi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinden Doğu Karadeniz Caddesindeki Kule 12 bölgesinde butik otele yerleşen aile sahile gitti. Kurban Bayramı tatili için geldikleri sahilde ailenin çocukları Yiğit K. (14) kayboldu.

SAHİLDE YÜRÜRKEN BULUNDU

Aile, çocuklarının denizde kaybolma ihtimaline karşılık cankurtanlara haber verdi. Sahilde görevli cankurtaranlar hem sahilde hem karada arama çalışması başlatırken, aile de endişe içerisinde grevlilerden gelecek haberi beklemeye başladı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarının ardından Yiğit K., sahilde yürürken bulundu.