Denizde korku dolu anlar: Rip akıntısı sonları oluyordu

Hatay'da serinlemek için denize giren iki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. İki çocuk, cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Denizde korku dolu anlar: Rip akıntısı sonları oluyordu

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'da iki çocuk, denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen iki kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra iki çocuk, rip akıntısına kapıldı.

Denizde rip akıntısı nedeniyle iki kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

Denizde korku dolu anlar: Rip akıntısı sonları oluyordu - 1 Denizdeki korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Boğulma tehlikesi yaşayan iki kız çocuğunun akıntı içerisindeki korku dolu anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı.

Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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