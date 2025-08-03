Denizde korku dolu anlar: Rip akıntısı sonları oluyordu
Hatay'da serinlemek için denize giren iki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. İki çocuk, cankurtaran tarafından kurtarıldı.
Hatay'da iki çocuk, denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen iki kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi.
Bir süre sonra iki çocuk, rip akıntısına kapıldı.
Denizde rip akıntısı nedeniyle iki kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.
Boğulma tehlikesi yaşayan iki kız çocuğunun akıntı içerisindeki korku dolu anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı.
Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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