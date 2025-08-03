Denizde korku dolu anlar: Rip akıntısı sonları oluyordu

Denizde rip akıntısı nedeniyle iki kız çocuğunun çırpınmasını fark eden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekibi, denize girerek kurtarma çalışması başlattı.

Bir süre sonra iki çocuk, rip akıntısına kapıldı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da serinlemek isteyen iki kız çocuğu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde denize girdi.

Hatay 'da iki çocuk, denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi yaşayan iki kız çocuğunun akıntı içerisindeki korku dolu anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İtfaiye ve cankurtaranın müdahalesiyle kıyıya çıkarılan çocuklara ilk müdahale sahilde yapıldı.

Ardından hastaneye sevk edilen çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.