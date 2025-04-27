Denizde korku dolu anlar: Tekne bir anda alabora oldu

Antalya'da denizde bir tekne alabora oldu. Teknedeki 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Denizde korku dolu anlar: Tekne bir anda alabora oldu

Aksu ilçesi Kumköy açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgeye bot ile ulaşan ekipler, deniz yüzeyindeki kazazedeler M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B’yi (37) kurtardı.

Aksu Çayı'ndan karaya çıkarılan kazazedelerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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