Denizde ölü caretta caretta bulundu

Edinilen bilgiye göre Muhammet Açıkgöz ve Aslı Özmen isimli gençler, denizde yüzerken açıkta bir cisim fark etti. Cismin insan bedenine benzediğini düşünen gençler, durumu anlamak için hızla yaklaştılar.



Yaklaştıklarında, gördüklerinin bir caretta caretta kaplumbağasının cansız bedeni olduğunu fark ettiler. Açıkgöz ve Özmen, suya atlayarak ölü caretta carettayı kıyıya çıkarttılar. Durumu yetkililere bildiren gençler, kısa sürede olay yerine gelen ekiplere durumu aktardı. Ekipler, caretta carettanın ölüm nedenini araştırmak üzere kaplumbağayı inceleme altına aldı.