Denizde sürüklenen 26 kaçak göçmen kurtarıldı
08.11.2025 22:24
DHA
Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde sürüklenen bottaki 5'i çocuk 26 kaçak göçmeni kurtardı.
Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen botun yardım çağrısı bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, botta 5’i çocuk 26 kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde, bottaki 26 kişinin kaçak göçmen olduğu belirlendi.
Kurtarılan 26 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.