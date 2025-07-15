Denizde yüzdüler, kümese kapatıldılar: Kazların 8’inin öldüğü iddia edildi
Balıkesir'de denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlar kümese kapatıldı. Yaklaşık bir aydır kümeste olan kazların 8’inin öldüğü iddia edildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Keşniş'in çiftlik hayatı 11 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı iki kazla başladı.
Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı.
DENİZDE YÜZDÜLER
Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi.
CİMER'E ŞİKAYET ETTİLER
Sayıları 11 yılda 30’a ulaşan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken, bu durumdan rahatsız olanların CİMER’e şikayette bulununca İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri Keşniş’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.
KÜMESE KAPATILAN KAZLARIN 8'İ ÖLDÜ İDDİASI
Cezai işlem uygulanmaması için kazları yaklaşık 1 ay önce kümese kapattıklarını ve kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğünü iddia eden Mehmet Keşniş’in kızı Başak Keşniş, şunları söyledi:
“Mahalleden birileri şikayette bulunmuş, hayvanlar çok geziyorlar diye. Onlar da mecburen İlçe Tarım Müdürlüğü’nden geldiler, bize ‘Bunları kaldırmanız gerekiyor. Yoksa cezai işlem uygularız’ dediler. Biz de mecburen kaldırmak zorunda kaldık hayvanları. Şu an hapis altındalar."
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