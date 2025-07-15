Denizde yüzdüler, kümese kapatıldılar: Kazların 8’inin öldüğü iddia edildi

KÜMESE KAPATILAN KAZLARIN 8'İ ÖLDÜ İDDİASI



Cezai işlem uygulanmaması için kazları yaklaşık 1 ay önce kümese kapattıklarını ve kazlardan 8’inin sıcak hava ve strese bağlı olarak öldüğünü iddia eden Mehmet Keşniş’in kızı Başak Keşniş, şunları söyledi:



“Mahalleden birileri şikayette bulunmuş, hayvanlar çok geziyorlar diye. Onlar da mecburen İlçe Tarım Müdürlüğü’nden geldiler, bize ‘Bunları kaldırmanız gerekiyor. Yoksa cezai işlem uygularız’ dediler. Biz de mecburen kaldırmak zorunda kaldık hayvanları. Şu an hapis altındalar."